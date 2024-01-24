В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся машиной пострадала женщина

Авария произошла во вторник, 23 января.

В Ряжском районе в ДТП с перевернувшейся машиной пострадала женщина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 23 января, примерно в 16:20, на 130 километре трассы «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов».

По предварительной информации, 23-летняя рязанка на Hyundai съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате девушка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Полицейские начали проверку.