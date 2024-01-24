В Рязанской области у мужчины арестовали иномарку

В отношении должника судебные приставы уже возбудили четыре исполнительных производства.

В Рязанской области у мужчины арестовали иномарку за долги. Об этом пишет ИД «Пресса».

В понедельник, 22 января, сотрудники ГИБДД в Спасске на улице Пушкина остановили автомобиль «Kia Ceed» без номеров. Проверив у мужчины документы, инспекторы установили, что у него есть долги перед налоговой инспекцией.

В отношении должника судебные приставы уже возбудили четыре исполнительных производства. Общая сумма долга — 118 433 рубля.

Отмечается, что автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.