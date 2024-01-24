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В Рязанской области пройдет XLII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Мероприятие пройдет 10 февраля. Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

В Рязанской области пройдет XLII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщили в региональном Минспорте.

Мероприятие пройдет 10 февраля. Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Дистанции соревнований:

  • 5 км — юноши и девушки 2006 г. р. и моложе;
  • 10 км — мужчины и женщины 2005 г. р. и старше;
  • 2024 м — VIP-гонка.

С 7 февраля будет работать очная комиссия по допуску и регистрации участников. Адрес: Рязань, ул. Маяковского, д. 46, СШОР «Олимпиец». Посетители смогут зарегистрироваться с 7 по 9 февраля с 9:00 до 18:00 (обед — с 12:00 до 13:00). Телефон для справок 27-24-35, 30-02-55.

10 февраля можно будет зарегистироваться на месте старта с 8:30 до 10:00.

Помимо этого, на «Лыжню России» можно зарегистрироваться онлайн.

Участников к месту старта из Рязани будут доставлять автобусами с площади Театральной с 9:00 до 11:00. Транспорт обратно будет стоять в районе стоянки автотранспорта участников с 13.30 до 14.30. Отправка автобусов — по мере наполняемости, проезд бесплатный.

Мероприятие — 6+