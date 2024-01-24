В Рязанской области осудят мужчину, который грозился зарезать свою мать

Все произошло еще в июле 2023 года в Сараевском районе.

В Рязанской области осудят мужчину, который грозился зарезать свою мать. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Все произошло еще в июле 2023 года в Сараевском районе. Пьяный мужчина поругался с 70-летней матерью. Во время ссоры он с ножом в руках начал угрожать ей убийством. Женщина испугалась и обратилась в полицию.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.