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В Рязанской области осудили мужчину за неуплату алиментов
Образовался долг более 1 млн рублей.

В Рязанской области осудили мужчину за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что на основании решения суда 47-летний житель Клепиковского района обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с момента возбуждения исполнительного производства деньги от него не поступали.

Самостоятельных мер к трудоустройству он не принимал, добровольной материальной и иной помощи не оказывал, задолженность по алиментам не погасил. В связи с чем образовался долг более 1 млн рублей.

Мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов ежемесячно в доход государства из зарплаты.