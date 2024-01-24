В Рязанской области осудили 19-летнего молодого человека за избиение односельчанина

Драка произошла еще в июне 2023 года в Александро-Невском районе.

В Рязанской области осудили 19-летнего молодого человека за избиение односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Драка произошла еще в июне 2023 года в Александро-Невском районе. 19-летний молодой человек находился в компании знакомых. Между ним и другим жителем деревни произошел словесный конфликт, в результате которого он накинулся на обидчика.

В результате у пострадавшего диагностировали двусторонний перелом челюсти.

Нападавшему назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.