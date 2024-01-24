В Рязанской области на ЖД переезде произошло ДТП

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области на ЖД переезде произошло ДТП. Об этом сообщает «Приволжская транспортная прокуратура».

По предварительным данным в среду, 24 января, на перегоне станций Велиководье — Тумская Горьковской железной дороги вблизи поселка Тума на регулируемом переезде произошло столкновение пригородного пассажирского поезда с легковым автомобилем марки «Toyota».

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку.