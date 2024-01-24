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В Рязанской области девушку арестовали за тонировку
Инцидент произошел во вторник, 23 января, примерно в 14:00. Сотрудники ГИБДД остановили Lada Priora. За рулем была 20-летняя девушка.

В Спас-Клепиках девушку арестовали за тонировку. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел во вторник, 23 января, примерно в 14:00. По информации портала, сотрудники ГИБДД остановили Lada Priora. За рулем была 20-летняя девушка.

Как рассказал издательству официальный представитель инспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов, автоинспекторы замерили передние боковые стекла машины на светопропускание. Тонировка не соответствовала требованиям.

Полицейские узнали, что девушке в ноябре 2023 года вынесли требование убрать тонировку, однако она этого не сделала.

На нее составили административный протокол. Дело передали в суд. В тот же день девушке назначили двое суток административного ареста.