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В Рязани задержали пару, которая распространяла наркотики

Полицейские задержали 33-летнюю рязанку и ее 21-летнего сожителя, которые работали закладчиками наркотиков на нелегальный сетевой наркомаркет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Молодых людей задержали на улице Свободы. У мужчины с собой было несколько свертков с N-метилэфедроном. Позже в квартире пары обнаружили несколько пакетиков с аналогичным веществом, электронные весы и упаковочные материалы. Далее правоохранители нашли на улице Скоморошинской в Рязани и в поселке Шилово две ранее сделанные сожителями закладки. В общей сложности из незаконного оборота полиция изъяла 18 граммов производного — N-метилэфедрона.

«Подозреваемая 33-летняя женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотиков. По предварительной информации, некоторое время назад рязанка нанялась закладчицей в нелегальный интернет-магазин, а в осуществлении преступной деятельности ей стал помогать сожитель. Пара, передвигаясь на такси, делала закладки с наркотиками не только в Рязани, но и в районных центрах области, например, в Шилове», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.