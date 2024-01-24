В Рязани полицейские задержали пару за кражу более 28 тысяч рублей с банковской карты

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали пару за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился 25-летний мужчина с заявлением, что с принадлежащей ему карты произошло несанкционированное списание 28 тысяч 141 рубля.

Оперативники подробно опросили потерпевшего, получили информацию в банке о движении средств по карте, изучили записи камер видеонаблюдения в магазинах, где происходила безналичная оплата покупок.

Злоумышленниками оказались 27-летняя неработающая рязанка, ранее судимая за кражу и незаконное хранение наркотиков, и ее 40-летний знакомый.

Возбуждено уголовное дело.