В Рязани полицейские задержали пару за кражу более 28 тысяч рублей с банковской карты
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские задержали пару за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
К правоохранителям обратился 25-летний мужчина с заявлением, что с принадлежащей ему карты произошло несанкционированное списание 28 тысяч 141 рубля.
Оперативники подробно опросили потерпевшего, получили информацию в банке о движении средств по карте, изучили записи камер видеонаблюдения в магазинах, где происходила безналичная оплата покупок.
Злоумышленниками оказались 27-летняя неработающая рязанка, ранее судимая за кражу и незаконное хранение наркотиков, и ее 40-летний знакомый.
Возбуждено уголовное дело.