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В Рязани ищут наследников пяти квартир и одного дома
В ином случае они перейдут в собственность города.

В Рязани ищут наследников пяти квартир и одного дома. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Мэрия проинформировала о предстоящем оформлении права собственности на ряд жилых помещений. Среди них:

  • квартира № 150, расположенную по адресу: Рязань, улица Космонавтов, дом № 9 корпус 1. Ее собственником являлся Колбенев Олег Николаевич, умерший 18 ноября 2021 года;
  • квартира № 115, расположенную по адресу: Рязань, улица Костычева, дом № 14. Ее собственником была Акишкина Раиса Ивановна, умершая 19 октября 2019 года;
  • дом № 19а, расположенный по адресу: Рязань, поселок Храпово, собственником являлась Пыжова Валентина Дмитриевна, умершая 20 августа 2015 года;
  • квартира № 45, расположенную по адресу: Рязань, улица Сельских Строителей, дом № 4г, собственником являлся Мартынов Валерий Николаевич, умерший 12 августа 2014 года;
  • квартира № 31, расположенную по адресу: Рязань, улица Великанова, дом № 15, собственником являлся Чиркин Николай Михайлович, умерший 04 июня 2022 года;
  • квартира № 263, расположенную по адресу: Рязань, Московское шоссе, дом № 55, собственником являлась Данилик Любовь Михайловна, умершая 20 ноября 2016 года.

Наследникам или лицам, имеющим сведения о них, нужно обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 1, № 3, телефоны 27-35-76, 25-85-69). Срок обращения: 30 дней с момента публикации.