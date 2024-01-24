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В Рязани иностранца задержали за ограбление
Отмечается, что мужчина украл у туляка деньги и смартфон.

В Рязани задержали 27-летнего гражданина одной из стран Закавказья, подозреваемого в ограблении. Об этом сообщило региональное УМВД.

В конце декабря 2023 года в полицию обратился 61-летний житель Тулы. Он рассказал, что ночью в Рязани на него напал и ограбил неизвестный.

Как выяснили полицейские, потерпевший работает в строительной организации. В Рязани он находился в командировке. Мужчина собирался вернуться домой, однако не успел на последний поезд и решил найти место для ночевки.

Время было 1:00. По дороге от вокзала мужчина обратился к случайному прохожему. Тот вызвался проводить его до ближайшей гостиницы. Когда они шли с улицы Вокзальной до Первомайского проспекта, незнакомец ударил заявителя по голове. Мужчина упал.

Напавший обыскал карманы его одежды, забрал мобильный телефон, шесть тысяч рублей. После этого при помощи смартфона он вошел в мобильный банк и перевел на счет 53 тысячи рублей.

Позже полицейские выяснили, что к преступлению причастен 27-летний мужчина. Также известно, что он на Родине был судим за грабеж, кражи и провел четыре года в колонии.

После ограбления злоумышленник уехал из Рязани. 23 января оперативники получили данные, что иностранец приехал из Москвы. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.