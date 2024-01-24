В России зафиксировали массовые жалобы на работы мессенджеров

У пользователей есть проблемы с работой Telegram, Viber и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

В России зафиксировали жалобы на работы мессенджеров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Сбой.рф».

Количество жалоб на работу Telegram в России превысило 3,5 тысячи. Наибольшее число сбоев зафиксировали в Новосибирской области — 30% от общего числа, в Хабаровском крае — 22%, в Москве — 12%, в Санкт-Петербурге — 8%. Также проблемы выявили Приморском крае, Якутии, Амурской области, Камчатском крае, Башкирии, Иркутской области, Краснодарском крае, Московской области, Сахалине, Челябинской области, Еврейской АО, Волгоградской области и Татарстане.

За сутки об ошибках в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщили 8121 пользователей. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Хабаровского края (27%), Новосибирской области (23%) и Москвы (11%). Также об ошибках сообщают пользователи из Приморского края (9%), Санкт-Петербурга (7%) и Амурской области (6%).

На общий сбой в работе WhatsApp пожаловались 61%, 25% отмечают, что у них не работает приложение, у 7% не работает сайт, еще у 5% - проблемы со входом в мессенджер, следует из данных Downradar.

О сбоях также сообщают пользователи Viber. За последние сутки об ошибках сообщили 1 450 пользователей, следует из данных сервиса сбой. рф