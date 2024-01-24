Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-4°
ЦБ USD 87.92 -0.05 24/01
ЦБ EUR 95.83 -0.06 24/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 100
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 139
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
12 674
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
14 571
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России зафиксировали массовые жалобы на работы мессенджеров
У пользователей есть проблемы с работой Telegram, Viber и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

В России зафиксировали жалобы на работы мессенджеров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Сбой.рф».

Количество жалоб на работу Telegram в России превысило 3,5 тысячи. Наибольшее число сбоев зафиксировали в Новосибирской области — 30% от общего числа, в Хабаровском крае — 22%, в Москве — 12%, в Санкт-Петербурге — 8%. Также проблемы выявили Приморском крае, Якутии, Амурской области, Камчатском крае, Башкирии, Иркутской области, Краснодарском крае, Московской области, Сахалине, Челябинской области, Еврейской АО, Волгоградской области и Татарстане.

За сутки об ошибках в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщили 8121 пользователей. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Хабаровского края (27%), Новосибирской области (23%) и Москвы (11%). Также об ошибках сообщают пользователи из Приморского края (9%), Санкт-Петербурга (7%) и Амурской области (6%).

На общий сбой в работе WhatsApp пожаловались 61%, 25% отмечают, что у них не работает приложение, у 7% не работает сайт, еще у 5% - проблемы со входом в мессенджер, следует из данных Downradar.

О сбоях также сообщают пользователи Viber. За последние сутки об ошибках сообщили 1 450 пользователей, следует из данных сервиса сбой. рф