В России подорожали новые китайские авто на 11%

В 2023 году в России подорожали новые китайские автомобили подорожали. Об этом сообщила пресс-служба автопортала «Дром».

Машины из КНР в 2023 году стали стоить до 3,3 млн рублей. Это на 11% больше по сравнению с 2022 годом. Новые машины из других стран подорожали в среднем на 19%.

Исследование показало, что автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, Chery — на 15%, Changan — на 8%, Exeed и Omoda — на 2%. При этом цена на Haval снизилась на 2%.

Подержанные автомобили подорожали в два раза. Их средняя стоимость — 1,8 млн рублей.