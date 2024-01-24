В России хотят запретить термин «лежачий полицейский»

По словам автора законопроекта, это выражение можно рассматривать как «пренебрежительное отношение» к правоохранителям, что является «неправомерным и провокационным».

В России хотят запретить термин «лежачий полицейский». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам автора законопроекта, это выражение можно рассматривать как «пренебрежительное отношение» к правоохранителям, что является «неправомерным и провокационным».

Термин «лежачий полицейский» предложили заменить на «искусственную неровность».

«Данное выражение является жаргонным. В современном масс-медийном дискурсе путем частого использования жаргонизмов происходит своеобразный процесс легитимизации ненормативной лексики и постепенная нейтрализация жаргонизмов в сознании граждан», — говорится в письме инициатора проекта.

Также депутат попросил главу Роскомнадзора «обозначить позицию ведомства» и рассмотреть возможность запрета использования «жаргонных выражений» в публичном пространстве.