В России хотят узаконить продажу алкоголя на рынках

Поправки в законодательство разработало Министерство промышленности и торговли РФ.

В России хотят узаконить продажу алкоголя на рынках. Об этом сообщили « Известия ».

Поправки в законодательство разработало Министерство промышленности и торговли РФ.

Ведомство предлагает позволить продажу спиртного, если продавцы или заведения общепита получат нужные лицензии. В Минпромторге изданию заявили, что проект находится на согласовании, а окончательное решение — не принято.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что розничная продажа алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках запрещена. Исключение сделано только для сельхозпроизводителей собственного вина и шампанского.