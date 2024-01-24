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В России хотят разрешить медикам частных клиник досрочный выход на пенсию

В Госдуму 24 января внесут законопроект, по которому разрешается медработникам частных клиник досрочно выходить на пенсию. Об этом сообщили «Известия».

В пояснительной записке отмечается, что многие частные медицинские организации работают в системе обязательного медстрахования и являются участниками территориальных программ госгарантий оказания гражданам медпомощи.

Один из авторов законопроекта глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что медработники частных клиник добросовестно помогают пациентам, которые не могут получить адекватную помощь в госучреждениях. Кроме того, в период пандемии со стороны частных клиник и лабораторий государственная система здравоохранения получила существенную поддержку. По мнению депутата, будет справедливо предоставить им право досрочного выхода на пенсию.