Москвичка при помощи подруги убила своего сына

В Москве задержали двух женщин, которых обвиняют в убийстве человека. Об этом сообщили в следкоме.

По версии правоохранителей, женщина испытывала неприязнь к своему сыну из-за конфликтов в семье. Вместе со своей подругой она решила его убить. Для этого они с подругой подыскали исполнителя и обещали ему заплатить миллион рублей. Мужчина обратился к полицейским, с которыми он инсценировал убийство, чтобы задержать женщин.

В отношении заказчиков преступления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам «ж, «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается