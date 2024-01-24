В Курганской области мужчина застрелил знакомого и пытался убить жену

В Курганской области мужчина застрелил знакомого и пытался убить жену на почве ревности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный СК.

Семья обвиняемого была в гостях у соседей. Во время распития алкоголя гость приревновал жену к своему знакомому. Ревнивец сбегал домой за ружьем, вернулся и выстрелил в мужчину. После этого, он навел оружие на жену и хотел сделать еще один выстрел, но у него выбили ружье из рук.

Получивший ранение односельчанин погиб на месте происшествия.

Свидетели вызвали полицию, которая задержала стрелявшего. Дома у него нашли банку с порохом.