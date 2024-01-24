В Краснодарском крае произошло землетрясение

Землетрясение ощущалось в Краснодарском крае и Адыгее. Его магнитуда составила 4 балла. Подземные толчки зафиксированы около 14:20 мск.

В Краснодарском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает Kub Mash.

Землетрясение ощущалось в Краснодарском крае и Адыгее. Его магнитуда составила 4 балла. Подземные толчки зафиксированы около 14:20 мск.

По данным сайтов сейсмической активности, землетрясение зафиксировано в 28 километрах от Краснодара на глубине 35 километров.