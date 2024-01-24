В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару

Отмечается, что в законодательстве закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

В Госдуме не поддержали законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом сообщило РИА Новости.

Заседание думского комитета по труду прошло в среду, 24 января.

В публикации указано, что в законодательстве закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Правительство и Минтруд данную инициативу не поддержали, отметила член комитета по труду Виктория Родина.

Ранее законопроект внес вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предлагалось дать право работнику сократить свой рабочий день, смену при температуре воздуха 28,5°С — на один час; при температуре воздуха от 28,6°С до 29 °C — на два часа; при температуре воздуха от 29,1°С и выше — на четыре часа.