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В Челябинской области мужчина насмерть забил жену молотком из-за компьютерной игры

В Челябинской области мужчина насмерть забил жену молотком из-за компьютерной игры. Об этом пишет URA.RU.

Преступник рассказал, что их отношения с женой были сложными, он подозревал ее в измене и перенес инфаркт.

В день убийства мужчина получил зарплату и отправился в кафе, куда должна была прийти супруга, но не пришла. Вернувшись домой он сел играть в компьютерную игру, но супруга начала активно ему мешать, началась драка.

Молодой человек схватил молоток и ударил жену по голове, а затем избил ее ногами и продолжил играть. Утром он понял, что женщина скончалась, и вызвал полицию.