Умер заслуженных деятель искусств России Валерий Галендеев. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчине было 77 лет. Причина смерти неизвестна.
Галендеев родился в 1946 году в Горьком. Закончил Горьковское театральное училище, театроведческий факультет, аспирантуру по кафедре сценической речи ЛГИТМиК (ныне — РГИСИ). В этом вузе он преподавал с 1972 года.
С 1979 года работал педагогом-репетитором в Малом драматическом театре. При его участии созданы легендарные спектакли: «Дом», «Братья и сестры», «Gaudeamus», «Бесы», «Клаустрофобия», «Пьеса без названия», «Московский хор», «Жизнь и судьба», «Бесплодные усилия любви», «Повелитель мух» (спектакль 2009 года), «Коварство и любовь», «Гамлет»; спектакли — исследования «Вакханалия. Пастернак», «Кровь книги. Флобер».
Галендеев был режиссером-ассистентом оперных постановок Льва Додина, в их числе — «Электра», «Леди Макбет Мценского уезда», «Мазепа» и другие. Он также проводил мастер-классы в России и за рубежом.