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Умер заслуженных деятель искусств России Валерий Галендеев
Мужчине было 77 лет.

Умер заслуженных деятель искусств России Валерий Галендеев. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине было 77 лет. Причина смерти неизвестна.

Галендеев родился в 1946 году в Горьком. Закончил Горьковское театральное училище, театроведческий факультет, аспирантуру по кафедре сценической речи ЛГИТМиК (ныне — РГИСИ). В этом вузе он преподавал с 1972 года.

С 1979 года работал педагогом-репетитором в Малом драматическом театре. При его участии созданы легендарные спектакли: «Дом», «Братья и сестры», «Gaudeamus», «Бесы», «Клаустрофобия», «Пьеса без названия», «Московский хор», «Жизнь и судьба», «Бесплодные усилия любви», «Повелитель мух» (спектакль 2009 года), «Коварство и любовь», «Гамлет»; спектакли — исследования «Вакханалия. Пастернак», «Кровь книги. Флобер».

Галендеев был режиссером-ассистентом оперных постановок Льва Додина, в их числе — «Электра», «Леди Макбет Мценского уезда», «Мазепа» и другие. Он также проводил мастер-классы в России и за рубежом.