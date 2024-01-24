Рязанские студенты смогут бесплатно покататься на стадионе «Локомотив» 25 января

. С 15.00 до 20.45 городской каток можно будет посетить при предъявлении студенческого билета.

Рязанские студенты смогут бесплатно покататься на стадионе «Локомотив» 25 января. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В День российского студенчества учащиеся смогут покататься на коньках на стадионе «Локомотив» бесплатно. С 15.00 до 20.45 городской каток можно будет посетить при предъявлении студенческого билета.

Каток расположен на Первомайском проспекте, дом № 49-а. На нем работает прокат коньков.