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Рязанка Мария Лукинская отметила 100-летний юбилей
Мария Лукинская родилась в селе Ягодное Сараевского района Рязанской области, после окончания школы пошла учиться на зоотехника.

Рязанка Мария Лукинская отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в мэрии.

Ветерана труда поздравили представители власти и аграрного сообщества. Префект Железнодорожного района Олег Морозов вручил Марии Васильевне подарки и цветы, а также поздравительную открытку от Президента Российской Федерации.

Мария Лукинская родилась в селе Ягодное Сараевского района Рязанской области, после окончания школы пошла учиться на зоотехника.

В годы Великой Отечественной войны работала на рытье окопов. Всю свою трудовую деятельность женщина посвятила родному колхозу, проработав там до глубокой старости. Даже после выхода на пенсию она продолжила трудиться главным ревизором колхоза. Помимо этого вела активную общественную деятельность: Марию Васильевну Лукинскую избирали депутатом Сараевского районного Совета депутатов и Рязанского областного Совета депутатов.

Отмечается, что долгожительница воспитала двух детей, у нее — 4 внука, 4 правнука и 1 праправнучка.