Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей автомобиля
Звонят неизвестные и говорят, что якобы взломан счет, а данные ушли посторонним людям. Представляются Центральным банком.
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей автомобиля. Об этом пишет РЕН.ТВ.
Аферисты изменили стандартную схему обмана. Теперь к переводу сбережений якобы на безопасный счет и срочной продаже квартиры за бесценок добавился еще один пункт — продажа автомобиля.
Звонят неизвестные и говорят, что якобы взломан счет, а данные ушли посторонним людям. Представляются Центральным банком.
Далее советуют внести 500 тысяч рублей, и это все под предлогом спасения личных данных. Когда жертвы говорят, что денежных средств не хватает, предлагают продать автомобиль. Сами связываются с перекупщиком и договариваются о встрече.
После сделки, пострадавшие перечисляют деньги мошенникам.