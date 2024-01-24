Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей автомобиля

Звонят неизвестные и говорят, что якобы взломан счет, а данные ушли посторонним людям. Представляются Центральным банком.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей автомобиля. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Аферисты изменили стандартную схему обмана. Теперь к переводу сбережений якобы на безопасный счет и срочной продаже квартиры за бесценок добавился еще один пункт — продажа автомобиля.

Звонят неизвестные и говорят, что якобы взломан счет, а данные ушли посторонним людям. Представляются Центральным банком.

Далее советуют внести 500 тысяч рублей, и это все под предлогом спасения личных данных. Когда жертвы говорят, что денежных средств не хватает, предлагают продать автомобиль. Сами связываются с перекупщиком и договариваются о встрече.

После сделки, пострадавшие перечисляют деньги мошенникам.