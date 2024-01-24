Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-4°
ЦБ USD 87.92 -0.05 24/01
ЦБ EUR 95.83 -0.06 24/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 139
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 182
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
12 717
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
14 615
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российские психиатры начнут лечить трансгендеров
Врачи разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации.

Российские психиатры начнут лечить трансгендеров. Об этом сообщило URA.RU.

Клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. «Опубликован вариант клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом „расстройства половой идентификации“», — сообщается на официальном сайте общества. Отмечается, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, российские психиатры разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам.

В рекомендациях нет хирургических процедур или гормональной терапии. Основная цель психотерапии — помочь пациентам принять врожденный пол. Психиатры отмечают, что рекомендации помогут им лучше понять и обслуживать каждого пациента на индивидуальной основе. Основные цели психотерапии также включают разработку адаптивной модели поведения, снятие полового конфликта и коррекцию нарушений психосексуального развития (половое самосознание, психосексуальная ориентация), заключили врачи.