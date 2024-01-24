Российские психиатры начнут лечить трансгендеров

Врачи разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации.

Российские психиатры начнут лечить трансгендеров. Об этом сообщило URA.RU .

Клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. «Опубликован вариант клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом „расстройства половой идентификации“», — сообщается на официальном сайте общества. Отмечается, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, российские психиатры разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам.

В рекомендациях нет хирургических процедур или гормональной терапии. Основная цель психотерапии — помочь пациентам принять врожденный пол. Психиатры отмечают, что рекомендации помогут им лучше понять и обслуживать каждого пациента на индивидуальной основе. Основные цели психотерапии также включают разработку адаптивной модели поведения, снятие полового конфликта и коррекцию нарушений психосексуального развития (половое самосознание, психосексуальная ориентация), заключили врачи.