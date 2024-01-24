Российские медики рассказали об участившихся случаях суперинфекций

Отмечается, что в 2024 году зарегистрировали случаи микоплазменной инфекции и коклюша, помимо традиционных случаев гриппа и ОРВИ.

В России начали распространяться случаи суперинфекций. Об этом сообщили « Известия ».

«В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно», — передает издание слова медработников.

Отмечается, что в 2024 году зарегистрировали случаи микоплазменной инфекции и коклюша, помимо традиционных случаев гриппа и ОРВИ.

Самые частые сочетаний инфекций — грипп типа, А с риновирусом, аденовирусом или парагриппом второго типа, а также риновирус с аденовирусом. Врачи отмечают, что такое сочетание вирусов может привести к тяжело протекающим заболеваниям и увеличить риск осложнений. Увеличение случаев суперинфекций может быть обусловлено несколькими факторами, включая повышенную заболеваемость зимой, когда вирусы легче распространяются и становятся более устойчивыми к низким температурам, заключили врачи.