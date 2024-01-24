Павел Малков открыл Год семьи на форуме «Рязанская семейная Губерния»

Павел Малков открыл Год семьи на форуме «Рязанская семейная Губерния». Торжественный старт Году семьи губернатор дал в среду, 24 января, во дворце спорта «Олимпийский». Мероприятие посетили более тысячи человек.

«Вчера Году семьи был дан старт на федеральном уровне, а сегодня наш областной старт мы даем здесь вместе с вами. Традиции крепкой семьи обязательно нужно развивать и сберегать. Большая крепкая семья — образ жизни для всех народов нашей страны. Нужно сделать так, чтобы благополучных, счастливых и крепких семей становилось все больше и больше», — отметил на открытии Малков.

Он осмотрел творческие площадки форума, где проводили творческие мастер-классы, игры, занятия по робототехнике и арт-терапии.

Помимо мастер-классов для детей и взрослых, на форуме «Рязанская семейная Губерния» выступил камерный оркестр Рязанской области под руководством дирижёра Сергея Проскурина. Музыканты играли саундтреки из советских мультфильмов: «Бременские музыканты», «Чебурашка», «Ну, погоди» и другие.

На мероприятии работали методические сессии, на которых гостям рассказывали о мерах соцподдержке в регионе, возможностях трудоустройства, оказывали бесплатные юридические консультации.

Завершая форум, на сцене «зажгли» символический семейный очаг.

Напомним, президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России во вторник, 23 января, во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. Соответствующий указ об объявлении 2024 года Годом семьи Путин подписал в конце 2023