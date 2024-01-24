«Новая газета»: уволили полицейских, избивших 18-летнего рязанца в Сапожке

Уволили полицейских, избивших 18-летнего рязанца в Сапожке. Об этом пишет «Новая газета — Рязань».

Издание связалось с родственниками пострадавшего Ивана. По словам деда Виктора Кузнецова, его внук просто сидел в своей стоящей около остановки машине, а полицейские пару раз проехали мимо, потом остановились и «прицепились». При этом с Иваном в машине была девушка, с которой он дружит. А прежде она встречалась с одним из нападавших.

Как теперь стало известно «Новой», перед Новым годом полицейских Кочеткова и Жарикова уволили из органов.

Напомним, в октябре 2023 года в Сапожке Рязанской области избили 18-летнего местного жителя.