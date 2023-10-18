«Новая газета»: в Рязанской области сотрудники ГИБДД избили 18-летнего юношу

В Сапожке избили 18-летнего молодого человека. Видео инцидента появилось в распоряжении рязанской «Новой газеты».

Инцидент произошел в начале октября. Учащийся местного техникума находился в машине с девушкой, когда к нему подъехали два сотрудника ГИБДД и стали избивать.

«Это гаишники напали. Они тут считают себя королями», — рассказал дед пострадавшего.

Отмечается, что девушка ранее встречалась с одним из тех, кто избивал молодого человека.

В результате юноша получил сотрясение мозга и сломанный нос. Вскоре написал заявление в полицию. Родственник потерпевшего рассказал, что позже его внук забрал заявление, так как напавшие и их родственники извинялись за содеянное.

Известно, что сотрудникам ГИБДД чуть больше 20-и лет.