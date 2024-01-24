На заседание суда по иску родителей Александра Логунова вызовут представителей социальных сетей «ВК» и «Дзен»

Речь идет об оскорбительных комментариях, которые были размещены на платформах под публикациями о громком деле Логуновых.

Во вторник, 23 января, в Луховицком районном суде состоялось очередное заседание по иску родителей осужденного Александра Логунова о компенсации морального вреда. Об этом сообщает портал «Рязанские Новости».

Истцы и ответчики явку не обеспечили, и на заседании выступали адвокаты сторон. Ответчиками по делу являются мать убитой Елены Логуновой Наталия Кошелева, частный детектив Екатерина Шумякина и адвокат Надежда Швырева.

В начале заседания истцы подали ходатайство о вызове на процесс представителей социальной сети «ВКонтакте» и платформы «Дзен» в качестве третьих лиц. Речь идет об оскорбительных комментариях, которые были размещены на платформах под публикациями о громком деле Логуновых.

Ответчики считают, что не несут ответственности за сторонние комментарии от пользователей соцсетей и не возражают против ходатайства.

«Если вы привлекаете данных лиц, то надо как минимум нас исключить из числа ответчиков. Кроме того, у нас в деле участвуют три платформы. Это „ВК“, „Дзен“ и „Телеграм“. Я считаю, что это просто затягивание процесса», — прокомментировал ходатайство адвокат стороны ответчиков.

Также ответчики приобщили к делу анонс передачи с федерального телеканала, где была информация, что истцы имели отношение к сокрытию трупа Елены Логуновой. Данный анонс был размещен несколько лет назад и находится в свободном доступе.

Процесс был отложен. Следующее заседание состоится 19 февраля.