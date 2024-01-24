Минобороны Украины не взяло ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом

В самолете находились пленные солдаты ВСУ. Они погибли.

Минобороны Украины не взяло ответственность за крушение военного самолета Ил-76. Об этом сообщило издание «Суспільне Новини».

В ведомстве сообщили, что на данный момент информация выясняется.

После появления сообщений о падении самолета украинские СМИ писали о причастности ВСУ к инциденту, однако позже они начали удалять или редактировать материалы.

Напомним, военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области в среду, 24 января. На борту находились пленные военные ВСУ. Они погибли.