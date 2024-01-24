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Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства
ВСУ за сутки потеряли 760 солдат, 3 танка, 8 боевых бронемашин.

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства.

За сутки ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении в районе населенного пункта Шумы, отбили 5 атак ВСУ на купянском направлении, две атаки ВСУ в районе Ямполовки на краснолиманском направлении.

ВСУ за сутки потеряли 760 солдат, 3 танка, 8 боевых бронемашин.

ПВО РФ за сутки сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и 2 тактические ракеты «Точка-У», уничтожила 51 украинский беспилотник.