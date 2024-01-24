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Минфин: в России продлят семейную ипотеку
Но программа нуждается в трансформации.

Семейная ипотека в России будет продлена, но она нуждается в трансформации, как и другие льготные программы. Минфин готовит на этот счет комплексные предложения, заявил РИА Новости замминистра финансов Иван Чебесков.

«Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она все-таки помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена», — сказал он.

Также замминистра, отвечая на вопрос о комиссиях банков для застройщиков в рамках льготной ипотеки, заверил, что ведомство держит ситуацию на контроле.