Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщило РИА Новости .

Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от «Единой России», Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от «Справедливой России — За правду», Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от «Новых людей», а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты. Документ предварительно проработали и поддержали Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг.

В пояснительной записке отметили, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.