Детсады, вузы и колледжи могут обязать вывешивать флаг России

Законопроект может вступить в силу 1 сентября.

Детсады, вузы и колледжи могут обязать вывешивать флаг России. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект, обязующий все образовательные учреждения вывешивать флаг России внесли в Госдуму. Его инициатором стала лава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, законопроект может вступить в силу 1 сентября.

Казакова отметила, что вступление в силу всех норм, для которых необходима определенная хозяйственная, структурная или методическая подготовка, стараются установить на начало учебного года.