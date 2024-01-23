Жителю Рязанской области дали условный срок за угон автомобиля
Инцидент произошел в ноябре 2023 года около здания Путятинской больницы.
Жителя Путятина осудили за угон машины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Инцидент произошел в ноябре 2023 года около здания Путятинской больницы.
Во время суда было установлено, что мужчина проник внутрь салона ВАЗ-21070, запустил двигатель и совершил поездку.
Шацкий райсуд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.