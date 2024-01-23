Житель Приморья до смерти забил приятеля битой

Житель приморского Арсеньева поругался со своим знакомым и забил его битой. Потерпевшего госпитализировали, но спасти его не удалось. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства 55-летнего мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Врачи диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму, а также множественные рваные раны головы. Через некоторое время мужчина скончался.