ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Отмечается, что цель удара достигнута.

Во вторник, 23 января, Вооруженными Силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.