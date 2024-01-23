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В Туле женщина сгорела заживо во время приворота

В Туле женщина сгорела заживо во время приворота. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 34-летняя женщина вернулась в Россию из Испании, где прожила 8 лет с молодым человеком. Отмечается, что женщина часто выпивала.

В какой-то момент она решила приворожить бывшего сожителя и нашла «рецепт» обряда в интернете.

Ее тело нашли обгоревшим в ванной, вероятно, обряд пошел не по плану. В комнате женщины обнаружили ножницы и куски отрезанных волос.

Полиция проводит проверку.