В США заявили, что Запад готовится к новому миру с проигравшей Украиной

При негативном развитии сценария возможна эвакуация правительства из Киева и перенос столицы во Львов.

Запад готовится к новому порядку мирового устройства, признавая, что Украина может оказаться проигравшей в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен, пишет URA.RU.

«На Западе появилась новая политика в отношении Украины. Она разработана для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет в конфликте», — написал Брайен.

Он добавил, что при негативном развитии сценария для Украины возможна также эвакуация правительства из Киева и перенос столицы во Львов.