В Сочи во время драки убили юмориста Амирана Геворкяна

В Сочи во время драки убили юмориста Амирана Геворкяна. Об этом пишет SHOT.

Драка произошла у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно проходит фестиваль. Двое мужчин повздорили, один кинул другого прогибом, из-за чего он ударился головой об лестницу и потерял сознание.

По данным канала, 31-летний Амиран Геворкян — экс-участник сочинской команды КВН «Южная столица», юморист и ведущий свадеб — подрался с 32-летним Артуром Расуловым.

Амиран получил серьезную травму головы. Изначально вызвавшие «скорую» утверждали, что пострадавший просто упал с высоты двух метров, но позднее стало известно, о потасовке, которая произошла возле входа в отель.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, гематомы слева и справа. Он впал в кому.

Спустя два дня Геворкян скончался, не приходя в сознание. Известно, что он играл за сочинскую команду КВН, однако на этом фестивале не выступал с ней, а был в качестве гостя. Расулов объявлен в розыск.