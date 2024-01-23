В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества

С ее помощью злоумышленники вредят юридическим лицам.

В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества. Об этом сообщило ТАСС .

Так, злоумышленники создают в мессенджерах поддельные аккаунты, якобы принадлежащие руководителям компании. Они переписываются с бухгалтерами и просят перевести деньги на указанные реквизиты. При совершении перевода средства уходят на счета дропперов (подставных лиц, чьи карты используют для вывода и обналичивания украденных денег).

«Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече», — заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.