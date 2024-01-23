В рязанскую колонию пытались передать 14 телефонов

Инцидент произошел в колонии № 5.

В рязанскую колонию пытались передать 14 телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В исправительной колонии № 5 при досмотре посылки для осуждено нашли спрятанные мобильные телефоны.

Передать их пытались вместе с продуктами питания. Мясные изделия в вакуумной упаковке оказались «нафаршированы» телефонами. Часть устройств обнаружили в упаковке чая. Всего было изъято 14 мобильных телефонов.

По данному факту продолжают проводиться оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия.