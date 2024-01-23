В Рязанской области за получение взятки осудили начальника подразделения предприятия

Женщину оштрафовали на 350 тысяч. Кроме того, осужденная на 2 года лишена права занимать руководящие должности.

В Рязанской области за получение взятки осудили начальника подразделения предприятия. Об этмо сообщили в пресс-службе регионального СК.

Известно, что руководительница отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий в Касимовском районе получила от представителя коммерческой организации взятку в размере 25 тысяч рублей. Они договорились о сотрудничестве по заключению договоров поставки продукции на рязанское предприятие и согласования оплаты счетов

Женщину оштрафовали на 350 тысяч. Кроме того, осужденная на 2 года лишена права занимать руководящие должности.