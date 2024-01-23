В Рязанской области 24 января ожидается до 0 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 24 января, ожидается до 0 градусов. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В области будет облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем — небольшие осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 м/c.
Температура воздуха по региону ночью -10, -5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -5, 0 градусов.