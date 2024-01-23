В Рязанской области умер участник Великой Отечественной войны Александр Угадчиков

Ему был 101 год.

В Рязанской области умер участник Великой Отечественной войны Александр Угадчиков. Об этом сообщила представитель Совета женщин Спасского района Юлия Лановая на своей странице «ВКонтакте»

Угадчикову был 101 год. Мужчина родился и жил в селе Исады. На фронте Угадчиков воевал с 1941 года в звании лейтенанта, командовал взводом, был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны работал в Спасском педагогическом училище.

В последние годы занимался пчеловодством вместе со своим сыном. Увлекался фотографиями.

Отпевание пройдет 24 января в Вознесенском храме в Спасске-Рязанском.