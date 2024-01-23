В Рязанской области проверят соблюдение ПДД пассажирскими автобусами

В Рязанской области 23 января сотрудники ГИБДД проведут рейд по проверке пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасной дистанции и выбора разумного скоростного режима. Кроме этого, водителю нельзя садится за руль в утомленном или болезненном состоянии. Также водители должны следить за техническим состоянием авто, проводить своевременное техобслуживание и ремонт