В Рязани засняли автомобиль, который проехался по «встречке» на круговом движении
На кадрах видно, как водитель внедорожника выезжает к началу кругового движения, поворачивает на встречную полосу и уезжает.
В Рязани засняли автомобиль, который проехался по «встречке» на круговом движении. Видеозапись опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» 23 января.
На кадрах видно, как водитель внедорожника выезжает к началу кругового движения, поворачивает на встречную полосу и уезжает.
«От пробок и состоянии дороги у некоторых водителей кипят нервы, а у некоторых отказывает и рассудок», — подписал автор поста.
В региональном ГИБДД рассказали, что проводят проверку по данному факту.