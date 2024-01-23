В Рязани засняли автомобиль, который проехался по «встречке» на круговом движении

На кадрах видно, как водитель внедорожника выезжает к началу кругового движения, поворачивает на встречную полосу и уезжает.

В Рязани засняли автомобиль, который проехался по «встречке» на круговом движении. Видеозапись опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» 23 января.

На кадрах видно, как водитель внедорожника выезжает к началу кругового движения, поворачивает на встречную полосу и уезжает.

«От пробок и состоянии дороги у некоторых водителей кипят нервы, а у некоторых отказывает и рассудок», — подписал автор поста.

В региональном ГИБДД рассказали, что проводят проверку по данному факту.